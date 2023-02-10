«Думают только о себе»: россиянка разочаровалась в отдыхе в Таиланде из-за шумных китайцев

Российская путешественница в январе посетила вместе с семьей тайский остров Пхукет и призналась, что разочаровалась в отдыхе.
Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». По словам женщины, путевка в четырехзвездочный отель обошлась почти в 270 тысяч рублей, однако качество обслуживания не оправдало эту стоимость.
Особенно она возмутилась тем, что постояльцев заставили платить за дополнительные услуги, такие как мини-бар в номере, халаты и тапочки. Также россиянка отметила, что на острове было много китайских туристов, которые очень шумели и мешали отдыху.
«Публика это шумная, думают только о себе, очень громко выясняют отношения между собой и с персоналом. Тусовок в отеле мало, а китайским туристам нужен праздник, поэтому они постоянно слушали музыку в своих колонках или просто на телефоне», — рассказала собеседница портала.
Помимо всего прочего, ее не устроил завтрак, поскольку выдавались «крохотные порции», а алкоголь в отеле оказался очень дорогим. В остальном же цены выросли незначительно, резюмировала россиянка.
Россияне, тем временем, стали чаще путешествовать на поездах. О росте спроса клиентов на железнодорожные перевозки сообщили туроператоры, передает «Ридус».