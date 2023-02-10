Ученый Доглиони заявил, что Анатолийская плита сместилась после землетрясения в Турции

По его словам, по отношению к земной коре Анатолийская плита движется в юго-западном направлении. Обычно она смещается на несколько микрон в день. Однако уже к концу года плита будет сдвигаться на несколько сантиметров. Более точные данные ученые представят после анализа информации со спутников, передает агентство Anadolu.