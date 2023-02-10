Ученый Доглиони заявил, что Анатолийская плита сместилась после землетрясения в Турции

Мощное землетрясение, которое произошло в Турции, привело в движение Анатолийскую плиту. Об этом сообщил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии, профессор Карло Доглиони.
По его словам, по отношению к земной коре Анатолийская плита движется в юго-западном направлении. Обычно она смещается на несколько микрон в день. Однако уже к концу года плита будет сдвигаться на несколько сантиметров. Более точные данные ученые представят после анализа информации со спутников, передает агентство Anadolu.
Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб назвал аномальным произошедшее в Турции землетрясение. Первые толчки были сопоставимы с последующей активностью, пишет «Ридус».