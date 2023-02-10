Власти подконтрольного Украине Запорожья сообщили о повреждении энергообъектов

Крупнейшая атака на объекты энергетической инфраструктуры произошла в Запорожье в пятницу, заявил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев в Telegram-канале.
Власти подконтрольной Киеву части города утверждают, что в течение часа по энергообъектам было нанесено сразу 17 ударов. Отмечается, что это наибольший показатель с февраля 2022 года.
Напомним, в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье. После этого в городе начались перебои с электричеством.
Удары ночью также нанесли по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове и области. Мэр Игорь Терехов предупреждал жителей о перебоях с отоплением, электричеством и водоснабжением.