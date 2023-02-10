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Взрывы прогремели в Днепропетровске, Харькове и Запорожье

Происшествия
Взрывы прогремели в Днепропетровске, Харькове и Запорожье

Серия взрывов прозвучала в трех украинских городах. Они раздались в Запорожье, Днепропетровске и Харькове, сообщает украинское издание Klymenko Time.

Местные власти сообщили, что в Харькове прозвучало десять взрывов. Обломки повредили объекты критической инфраструктуры. Также в городе наблюдаются нарушения в работе света. Также перебои со светом возникли в Запорожье.

Ранее в нескольких украинских областях была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщали онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Сирена звучала в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
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