Кудрявцева отчитала съемочную группу шоу «Звезды сошлись»

Звезда не стала раскрывать причину своего поведения на записи. Судя по разговорам сотрудников, звезде не понравилась тема выпуска. Поведение коллег Кудрявцевой показывает, что такая обстановка на съемках привычна. Они спокойно отреагировали на выпады теледивы, пытаясь рассмешить ее.