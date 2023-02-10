Кудрявцева отчитала съемочную группу шоу «Звезды сошлись»

Телеведущая Лера Кудрявцева щепетильно относится к работе и бывает требовательной к коллегам. В соцсетях звезда поделилась видео, на котором отчитывает съемочную группу шоу «Звезды сошлись».
Кудрявцева написала, что бывает настоящей мегерой на площадке. Телеведущей неважно, легко или трудно коллегам с ней работать, так как съемки – дело нервное.
Звезда не стала раскрывать причину своего поведения на записи. Судя по разговорам сотрудников, звезде не понравилась тема выпуска. Поведение коллег Кудрявцевой показывает, что такая обстановка на съемках привычна. Они спокойно отреагировали на выпады теледивы, пытаясь рассмешить ее.