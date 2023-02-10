Ахеджакова оценила свои шансы покинуть Россию после скандала с «Современником»

Ахеджакова твердо уверена, что очень скоро ее объявят иностранным агентом. Однако это ее совершенно не печалит, в отличие от перспективы остаться совсем без работы. Несмотря на это, бежать из страны она не собирается, поскольку уже находится в преклонном возрасте. Она считает, что это ее страна и с трудностями она будет разбираться здесь.