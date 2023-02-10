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AP: Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона

Политика
AP: Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона

Французский лидер Эммануэль Макрон может лишить президента Российской Федерации Владимира Путина ордена Почетного легиона. Об этом сообщает издание Associated Press.

Орденом Почетного легиона Путина наградил еще в 2006 году Жак Ширак. Накануне, 9 февраля, большой крест ордена вручили и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видимо, французское руководство смущает тот факт, что такой же орден носит президент России.

Вручение данной награды Зеленскому прошло в Елисейском дворце во Франции. По словам Макрона, этот жест должен продемонстрировать всему миру поддержку Украины. Одновременно с этим французский лидер отказал Киеву в поставках истребителей.
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