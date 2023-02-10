AP: Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона

Орденом Почетного легиона Путина наградил еще в 2006 году Жак Ширак. Накануне, 9 февраля, большой крест ордена вручили и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видимо, французское руководство смущает тот факт, что такой же орден носит президент России.