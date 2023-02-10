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Посол Моргулов: доля нацвалют в торговле между Россией и КНР увеличилась вдвое

Экономика
Посол Моргулов: доля нацвалют в торговле между Россией и КНР увеличилась вдвое

Доля использования национальных валют во взаимной торговле России с Китаем за прошлый год увеличилась в два раза. Такие цифры в интервью РИА Новости привел посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.

По итогам 2022 года доля использования нацвалют в торговле составила примерно 50%. Около половины товарооборота обслуживается в рублях и юанях, отметил Моргулов. Темпы перехода на нацвалюты в торговле «очень впечатляющие», добавил дипломат.

Особо значимым «достижением» 2022 года посол счел переход на расчеты в национальных валютах за поставки источников энергии. Это важное решение с учетом удельного веса энергоресурсов в товарообороте между странами.
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