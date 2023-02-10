Пострадавшие при взрыве газа в Новосибирске получат новые квартиры

Всем пострадавшим от взрыва газа в новосибирской пятиэтажке выделят квартиры с необходимым набором мебели. Об этом заявила начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева.
Она отметила, что вопрос о выделении квартир уже решен и расселят всех пострадавших. Сейчас остается только понять, в какие районы людям удобнее будет въехать, в зависимости от места их работы или обучения их детей. Желания пострадавших будут учитываться, подчеркнула Незамаева.
Телеканал «Царьград» ранее сообщал, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Следственный комитет проведет расследование преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.