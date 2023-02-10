Пострадавшие при взрыве газа в Новосибирске получат новые квартиры

Она отметила, что вопрос о выделении квартир уже решен и расселят всех пострадавших. Сейчас остается только понять, в какие районы людям удобнее будет въехать, в зависимости от места их работы или обучения их детей. Желания пострадавших будут учитываться, подчеркнула Незамаева.