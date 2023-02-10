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Чернышенко анонсировал появление единого мобильного оператора в новых регионах России

Общество
Чернышенко анонсировал появление единого мобильного оператора в новых регионах России

Минцифры поручило создать единого мобильного оператора для обеспечения связью новых регионов России. Такой информацией с РИА Новости поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время на территории четырех новых регионов России, а именно Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), отслеживается качество связи. Собираются отзывы местных жителей. Тарифы на данный момент находятся «на уровне общероссийских», добавил Чернышенко.

СМИ в декабре прошлого года сообщали, что телекомоператоры Tele2, «Мегафон» и «Билайн» пришли к соглашению о запуске на территории ДНР и ЛНР национального роуминга. Это позволит операторам использовать не только свои сети.
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