Американский историк Малдер заявил об устойчивости экономики России перед санкциями

Западные санкции не смогли подкосить российскую экономику, которой помогли выверенные ответные меры, торговля с дружественными государствами, а также выгодное положение на рынке. Об этом заявил американский историк экономики Николас Малдер, передает The New York Times.
Устойчивость российской финансовой сферы перед ограничениями превзошла все ожидания. Весной 2022 года удалось избежать тяжелого кризиса благодаря повышению процентной ставки Центробанка и контролю над движением капитала. При этом у правительства еще остались резервы, которые и будут обеспечивать финансовую подушку, заявил эксперт.