Мобильные крематории из Германии стали появляться в порту Николаева

Ранее подпольщик рассказал, что в одном из николаевских моргов неучтенных украинских солдат без ранений власти Киева «пускают на органы». Кроме того, мобилизованные из Николаева не учитываются киевским режимом ни в каких реестрах. Большинство военнослужащих при этом просто теряют связь со своими родственниками.