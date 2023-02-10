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Мобильные крематории из Германии стали появляться в порту Николаева

Общество
Мобильные крематории из Германии стали появляться в порту Николаева

Украинские власти Николаева начали размещать немецкие мобильные крематории в морском порту. Об этом рассказал активист пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.

Несколько мобильных крематориев, привезенных из ФРГ, появились в порту у Ники-Тера. По словам активиста, оттуда идет ужасный запах.

Ранее подпольщик рассказал, что в одном из николаевских моргов неучтенных украинских солдат без ранений власти Киева «пускают на органы». Кроме того, мобилизованные из Николаева не учитываются киевским режимом ни в каких реестрах. Большинство военнослужащих при этом просто теряют связь со своими родственниками.
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