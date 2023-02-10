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Польские наемники надругались над девочкой, рассказали в Николаевском подполье

Происшествия
Польские наемники надругались над девочкой, рассказали в Николаевском подполье

Несовершеннолетняя девочка из Николаевской области стала жертвой изнасилования. Над ней надругались польские наемники, передает РИА Новости.

Активист подполья города рассказал, что наемники из Польши дошли до Очакова и Рыбаковки. На прошлой недели они изнасиловали девочку, а полиция никак не отреагировала на зверства поляков.

Подпольщик сообщил о готовящихся нескольких акций возмездия. Он выразил уверенность в победе подполья.

В декабре прошлого года правоохранительные органы не захотели возбуждать уголовные дела после изнасилования польскими наемниками двух девушек в Николаеве. Активист заявил, что Киев приказал полиции игнорировать преступления союзников.
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