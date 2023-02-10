Несовершеннолетняя девочка из Николаевской области стала жертвой изнасилования. Над ней надругались польские наемники, передает РИА Новости.
Активист подполья города рассказал, что наемники из Польши дошли до Очакова и Рыбаковки. На прошлой недели они изнасиловали девочку, а полиция никак не отреагировала на зверства поляков.
Подпольщик сообщил о готовящихся нескольких акций возмездия. Он выразил уверенность в победе подполья.
В декабре прошлого года правоохранительные органы не захотели возбуждать уголовные дела после изнасилования польскими наемниками двух девушек в Николаеве. Активист заявил, что Киев приказал полиции игнорировать преступления союзников.