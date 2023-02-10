Ростех: Россия разрабатывает высокоточные боеприпасы со 100% уровнем поражения

Российские инженеры разрабатывают боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к ста процентам. Об этом сообщила РИА Новости госкорпорация «Ростех».
Наращивается производство высокоточных боеприпасов, а также создаются новые образцы высокоточного оружия. В Ростехе отметили, что поражающая способность такого оружия очень высока.
Госкорпорация уточнила, что новые боеприпасы практически гарантированно позволят уничтожать объекты и технику противника. В частности, западные танки Abrams и Leopard станут для них удобной целью.
Ростех не раскрыл тип новых боеприпасов. Также не уточняются их конкретные тактико-технические характеристики.