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Ветеран США Пособец возмутился реакцией на решение Байдена подорвать «Северные потоки»

Политика
Ветеран США Пособец возмутился реакцией на решение Байдена подорвать «Северные потоки»

Американские граждане проигнорировали информацию о причастности президента США Джо Байдена к диверсии на «Северных потоках». Об этом написал ветеран американских ВМС Джек Пособец в Twitter.

Он возмутился тем, что люди делают вид, будто ничего не произошло. Таким образом военный прокомментировал публикацию американского журналиста Сеймура Херша о расследовании теракта на российских газопроводах.

Херш выяснил, что американские водолазы во время учений Североатлантического альянса летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Взрывное устройство через три месяца активировали норвежцы. По словам журналиста, все это было сделано по решению Байдена.
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