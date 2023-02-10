Коммунальщики «проспали» уборку снега после ночной метели в Петербурге

Санкт-Петербург за ночь 10 февраля сильно замело снегом. Жители города в очередной раз испытывают проблемы на дорогах и тротуарах.
Все дело в том, что несмотря на снегопады, коммунальные службы не вывели снегоуборочную технику на улицы Северной столицы. Из-за этого на дорогах серьезные автомобильные пробки, а пешеходам приходится «месить» сугробы под ногами.
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупредило, что 10 февраля в городе ожидается ветер порывами до 20-23 м/с. Ветер несомненно усугубляет ситуацию на дорогах. Смольный во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не считают нужным облегчить жизнь жителей города.