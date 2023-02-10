Актриса Макеева посвятила песни героям спецоперации

Артистка сообщила, что 21 февраля она исполнит патриотические песни вместе с оркестром в «Крокус Сити Холл». Концерт состоится в преддверии Дня защитника отечества. Макеева споет о российских солдатах и о женщинах, ждущих их на Родине.