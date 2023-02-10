Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актриса Макеева посвятила песни героям спецоперации

Общество
Актриса Макеева посвятила песни героям спецоперации

Известная актриса Анастасия Макеева записала песни, посвященные героям специальной военной операции на Украине. Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Артистка сообщила, что 21 февраля она исполнит патриотические песни вместе с оркестром в «Крокус Сити Холл». Концерт состоится в преддверии Дня защитника отечества. Макеева споет о российских солдатах и о женщинах, ждущих их на Родине.

«Эти песни были написаны по моему заказу, я выступаю как исполнитель. Можно их послушать в интернете», — сообщила она.

Актриса неоднократно посещала Донбасс, где выступала в поддержку российских бойцов. Один раз она попала под обстрел, находясь на линии боевого соприкосновения.
патриотические песни анастасия макеева спецоперация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду