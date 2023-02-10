Актриса Макеева посвятила песни героям спецоперации

Известная актриса Анастасия Макеева записала песни, посвященные героям специальной военной операции на Украине. Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Артистка сообщила, что 21 февраля она исполнит патриотические песни вместе с оркестром в «Крокус Сити Холл». Концерт состоится в преддверии Дня защитника отечества. Макеева споет о российских солдатах и о женщинах, ждущих их на Родине.
«Эти песни были написаны по моему заказу, я выступаю как исполнитель. Можно их послушать в интернете», — сообщила она.
Актриса неоднократно посещала Донбасс, где выступала в поддержку российских бойцов. Один раз она попала под обстрел, находясь на линии боевого соприкосновения.