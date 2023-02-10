Макрон не увидел потребности Украины в истребителях

Поставки истребителей сейчас «не соответствуют потребностям» Украины. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер в конце января также заявлял, что Украина не должна использовать западное оружие, чтобы наносить удары по России, сообщил «Царьград». По его словам, это одно из условий поставок Киеву военной техники.
Макрон объяснили, что поставки вооружений не должны повлечь эскалацию конфликта. Поэтому оружие не должно применяться для нанесения ударов по российской территории. Поставляемые Украине вооружения должны применяться только для ее защиты, добавил Макрон.