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Онколог Каприн усомнился в способности коронавируса вызывать рак

Общество
Онколог Каприн усомнился в способности коронавируса вызывать рак

Коронавирусная инфекция вряд ли может послужить причиной возникновения онкологических заболеваний. Об этом рассказал академик РАН Андрей Каприн в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, на сегодняшний день не существует комплексных исследований, подтверждающих способности коронавируса вызывать рак. Он также отметил, что COVID-19 оказался не столь смертоносной болезнью. На его взгляд, популяционный иммунитет уже достигнут.

Академик добавил, что влияние коронавируса на ситуацию с онкологией больше опосредованное. Это объясняется тем, что на фоне пандемии диспансеризация была поставлена на паузу.
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