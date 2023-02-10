Онколог Каприн усомнился в способности коронавируса вызывать рак

Коронавирусная инфекция вряд ли может послужить причиной возникновения онкологических заболеваний. Об этом рассказал академик РАН Андрей Каприн в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, на сегодняшний день не существует комплексных исследований, подтверждающих способности коронавируса вызывать рак. Он также отметил, что COVID-19 оказался не столь смертоносной болезнью. На его взгляд, популяционный иммунитет уже достигнут.
Академик добавил, что влияние коронавируса на ситуацию с онкологией больше опосредованное. Это объясняется тем, что на фоне пандемии диспансеризация была поставлена на паузу.