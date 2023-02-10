Посол Кулик: США намерены создать «азиатский НАТО» для сдерживания КНДР

Укрепление сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в области безопасности для «сдерживания» КНДР может стать основной для создания «азиатской НАТО». Об этом РИА Новости заявил посол России в Сеуле Андрей Кулик.
Дипломат отметил, что Вашингтон, Сеул и Токио заметно усилили сотрудничество в области обороны и безопасности. Они возобновили у берегов Корейского полуострова различные военные учения, ссылаясь на якобы имеющие место угрозы и провокации КНДР.
Кулик отметил, что под вывеской «расширенного сдерживания» КНДР идет укрепление «треугольника». В перспективе это может рассматриваться как один из стержневых элементов будущего «азиатской НАТО». Он также подчеркнул, что в Альянсе не скрывают планов по расширению зоны ответственности на Индо-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая и России.