Посол Кулик: США намерены создать «азиатский НАТО» для сдерживания КНДР

Кулик отметил, что под вывеской «расширенного сдерживания» КНДР идет укрепление «треугольника». В перспективе это может рассматриваться как один из стержневых элементов будущего «азиатской НАТО». Он также подчеркнул, что в Альянсе не скрывают планов по расширению зоны ответственности на Индо-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая и России.