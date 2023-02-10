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Геофизик Виноградов сообщил о росте числа землетрясений на планете в ближайшие пять лет

Общество
Геофизик Виноградов сообщил о росте числа землетрясений на планете в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет ожидается увеличение числа землетрясений на Земле из-за повышения сейсмической активности. Об этом рассказал директор единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов в беседе с РИА Новости.

Сильнейшие землетрясения магнитудой 9 происходят в среднем раз в пять-семь лет. Магнитудов 8 — от двух до трех раз в год.

По словам Виноградова, сейчас пониженное выделение сейсмической энергии, но на Земле все стремится к среднему, а значит, что в ближайшие пять лет возможен рост числа землетрясений. Однако нельзя сказать точно, где произойдет самое сильное землетрясение.
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