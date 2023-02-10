Геофизик Виноградов сообщил о росте числа землетрясений на планете в ближайшие пять лет

По словам Виноградова, сейчас пониженное выделение сейсмической энергии, но на Земле все стремится к среднему, а значит, что в ближайшие пять лет возможен рост числа землетрясений. Однако нельзя сказать точно, где произойдет самое сильное землетрясение.