Геофизик Виноградов сообщил о росте числа землетрясений на планете в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет ожидается увеличение числа землетрясений на Земле из-за повышения сейсмической активности. Об этом рассказал директор единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов в беседе с РИА Новости.
Сильнейшие землетрясения магнитудой 9 происходят в среднем раз в пять-семь лет. Магнитудов 8 — от двух до трех раз в год.
По словам Виноградова, сейчас пониженное выделение сейсмической энергии, но на Земле все стремится к среднему, а значит, что в ближайшие пять лет возможен рост числа землетрясений. Однако нельзя сказать точно, где произойдет самое сильное землетрясение.