Таролог Янко: Бондарчук расстанется с Андреевой в течение двух лет

Семья звезды фильма «Даун Хаус» Федора Бондарчука и певицы Паулины Андреевой в скором времени может развалиться. Такой прогноз дала таролог Галина Янко в интервью изданию «7Дней».
Слухи о разладе между супругами возникли после появления режиссера на премьере фильма «Фишер», куда он пришел в одиночестве. Эксперт утверждает, что только совместный ребенок удерживает супругов от развода. Однако, по мнению Янко, скоро ситуация поменяется.
Эксперт заявила, что Бондарчук вступит в новые отношения в течение двух лет. Она отметила, что новая возлюбленная подарит звезде еще двоих детей.