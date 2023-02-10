Таролог Янко: Бондарчук расстанется с Андреевой в течение двух лет

Слухи о разладе между супругами возникли после появления режиссера на премьере фильма «Фишер», куда он пришел в одиночестве. Эксперт утверждает, что только совместный ребенок удерживает супругов от развода. Однако, по мнению Янко, скоро ситуация поменяется.