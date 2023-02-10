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Таролог Янко: Бондарчук расстанется с Андреевой в течение двух лет

Шоу-бизнес
Таролог Янко: Бондарчук расстанется с Андреевой в течение двух лет

Семья звезды фильма «Даун Хаус» Федора Бондарчука и певицы Паулины Андреевой в скором времени может развалиться. Такой прогноз дала таролог Галина Янко в интервью изданию «7Дней».

Слухи о разладе между супругами возникли после появления режиссера на премьере фильма «Фишер», куда он пришел в одиночестве. Эксперт утверждает, что только совместный ребенок удерживает супругов от развода. Однако, по мнению Янко, скоро ситуация поменяется.

Эксперт заявила, что Бондарчук вступит в новые отношения в течение двух лет. Она отметила, что новая возлюбленная подарит звезде еще двоих детей.
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