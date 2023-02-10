Антонов опроверг заявления США о киберпреступниках в России

Заявления американских властей, что Россия дает убежище киберпреступникам, не соответствуют действительности. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.
Дипломат назвал лживыми и безответственными слова Минфина США, что Россия якобы является «тихой гаванью» для киберпреступников. Это лишь элемент гибридной войны против России.
Антонов напомнил, что на страну в прошлом году обрушилось огромное количество кибератак. При этом из них 50 тысяч удалось отразить. Большинство из атак производились с американских территорий. Дипломат указал, что для киберпреступников скорее США являются пристанищем.