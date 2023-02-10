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Антонов опроверг заявления США о киберпреступниках в России

Политика
Антонов опроверг заявления США о киберпреступниках в России

Заявления американских властей, что Россия дает убежище киберпреступникам, не соответствуют действительности. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат назвал лживыми и безответственными слова Минфина США, что Россия якобы является «тихой гаванью» для киберпреступников. Это лишь элемент гибридной войны против России.

Антонов напомнил, что на страну в прошлом году обрушилось огромное количество кибератак. При этом из них 50 тысяч удалось отразить. Большинство из атак производились с американских территорий. Дипломат указал, что для киберпреступников скорее США являются пристанищем.
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