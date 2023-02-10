Глава Роскосмоса Борисов: Россия акцентирует расходы на пилотируемую космонавтику

Россия тратит на пилотируемую программу в два раза больше, чем США и Европа. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
Глава ведомства указал, что исторически РФ всегда больше внимания уделяла пилотируемой космонавтике. До сих пор на нее идет 35 процентов выделяемых на космонавтику средств, тогда как в Европе и США этот показатель в районе 16-18 процентов.
Борисов отметил, что американцы и европейцы сделали большой упор на это. Средства выделяются на создание спутниковых группировок.
Он отметил, что минимальная необходимая орбитальная группировка России к 2030 году должна состоять 1000-1200 спутников. РФ может кратно увеличить их производство.