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Российские десантники уничтожили группу бойцов ВСУ и предотвратили прорыв в ЛНР

Армия
Российские десантники уничтожили группу бойцов ВСУ и предотвратили прорыв в ЛНР

Российские десантники ликвидировали группу противника численностью до семи человек в ЛНР. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным «Лесник».

Как отметил военнослужащий, противник пытался зайти в тыл двум парашютно-десантным ротам, которые вели наступление. Вражеские бойцы отошли и были замечены на левом фланге, после чего российские солдаты встретили их огнем из АГС и минометов.

Благодаря профессиональной работе российских военных противник был уничтожен, а десантники продолжили наступление без потерь. «Лесник» отметил, что огонь по бойцам ВСУ велся на дистанции 600 метров.
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