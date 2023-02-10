Российские десантники уничтожили группу бойцов ВСУ и предотвратили прорыв в ЛНР

Российские десантники ликвидировали группу противника численностью до семи человек в ЛНР. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным «Лесник».
Как отметил военнослужащий, противник пытался зайти в тыл двум парашютно-десантным ротам, которые вели наступление. Вражеские бойцы отошли и были замечены на левом фланге, после чего российские солдаты встретили их огнем из АГС и минометов.
Благодаря профессиональной работе российских военных противник был уничтожен, а десантники продолжили наступление без потерь. «Лесник» отметил, что огонь по бойцам ВСУ велся на дистанции 600 метров.