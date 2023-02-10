Песня Семена Слепакова пропала из сериала «Домашний арест»

Бывший резидент «Comedy Club» является сценаристом и продюсером этого сериала. Ранее композиция «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» звучала в начале каждой серии. Сейчас же транслируется только укороченная заставка уже без этой песни. Примечательно, что из титров фамилию артиста убирать не стали.