Песня Семена Слепакова пропала из сериала «Домашний арест»

Из вступительной заставки телесериала «Домашний арест» на ТНТ пропала песня в исполнении Семена Слепакова. Об этом сообщил новостной портал РБК.
Бывший резидент «Comedy Club» является сценаристом и продюсером этого сериала. Ранее композиция «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» звучала в начале каждой серии. Сейчас же транслируется только укороченная заставка уже без этой песни. Примечательно, что из титров фамилию артиста убирать не стали.
Слепаков с самого начала специальной военной операции на Украине открыто критикует российское правительство. С регулярностью он привлекает к себе внимание провокационными песнями. Так, последняя композиция музыканта «Баю-бай» вызвала волну общественного негодования в России.