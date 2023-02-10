Грушко: Россия будет вести диалог только с самостоятельным Брюсселем

Россия рассматривает диалог с Евросоюзом только при условии самостоятельного Брюсселя. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, на данный момент Европейский союз утратил какую-либо самостоятельность и не может принимать важные решения. Брюсселю стоит уже сейчас задуматься о собственной судьбе и роли в стремительно изменяющимся мире.
Дипломат отметил, что несмотря на общую напряженность, Россия и Евросоюз поддерживают регулярные контакты по отраслевым направлениям. Кроме того, антироссийскую риторику, которую озвучивает руководство ЕС, поддерживают далеко не все страны-члены.