WP: Украина получает от США координаты целей для ударов из HIMARS

ВСУ почти не наносят удары из РСЗО HIMARS и M270 MLRS без предоставленных США координат, говорится в публикации. Высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что американцы предоставляют запрошенные координаты не всегда. В этом случае ВСУ «не открывают огонь».