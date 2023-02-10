WP: Украина получает от США координаты целей для ударов из HIMARS

Военные США координируют удары Вооруженных сил Украины из РСЗО HIMARS по российским позициям. Об этом в статье для Washington Post написали обозреватели Изабель Хуршудян, Шейн Харрис, Дэн Ламот и Пол Сонн.
Авторы сослались на украинских чиновников. По их данным, предоставленные США или их союзниками координаты требуются «для подавляющего большинства ударов» американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагоне в конфликте на Украине», — считают обозреватели.
ВСУ почти не наносят удары из РСЗО HIMARS и M270 MLRS без предоставленных США координат, говорится в публикации. Высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что американцы предоставляют запрошенные координаты не всегда. В этом случае ВСУ «не открывают огонь».