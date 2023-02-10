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Daily Mail: конгрессвумен Крейг отбилась от нападения горячим кофе

Происшествия
Daily Mail: конгрессвумен Крейг отбилась от нападения горячим кофе

В четверг, 9 февраля, на члена палаты представителей США Энджи Крейг от Миннесоты было совершено нападение. Однако ей удалось отбиться от нападавшего с помощью горячего кофе, пишет газета Daily Mail.

Крейг отправлялась на очередное заседание, когда к ней в лифт вошел мужчина. Что бы это ни значило, но мужчина начал «беспорядочно отжиматься». Затем он ударил пожилого политика в челюсть и начал душить.

Женщина не растерялась и облила напавшего кофе, после чего он сбежал. В предвыборном штабе Крейг отметили, что нападение вряд ли можно рассматривать как политически мотивированное. По версии полиции, нарушитель был под воздействием наркотиков.
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