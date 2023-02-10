Times: Украина готова обстрелять Крым британскими ракетами

Украинский режим готов использовать полученные от Великобритании ракеты большой дальности для нанесения ударов по российским целям в Крыму. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники.
Информатор подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении военных объектов России с помощью ракет большой дальности в глубине «оккупированных территорий». По словам источника, это может подразумевать возможность ударов по полуострову.
Собеседник агентства подчеркнул, что Киев готов реализовывать такие действия. При этом он не уточнил, насколько вероятен такой исход.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев «должен уничтожить» российские объекты, наносящие ущерб. При этом он отметил, что они находятся на территории России.