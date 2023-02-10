Американский журналист Хинкль: мир стал многополярным благодаря Путину

Президент России ранее заявил о рождении контуров многополярности. По словам Путина, новые центры развития формируются в Латинской Америке, Азии и Африке. Они все активнее отстаивают национальные интересы. Построенный на международном праве многополярный мир открывает возможности для борьбы с общими угрозами, которые не преодолеть без объединения потенциалов и усилий всех государств, подчеркивал глава государства.