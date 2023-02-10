Журналист из США Джексон Хинкль заявил, что мир стал многополярный благодаря действиям президента РФ Владимира Путина. Мнением публицист поделился в соцсетях.
«Путин привел нас в многополярный мир», — написал Хинкль.
Президент России ранее заявил о рождении контуров многополярности. По словам Путина, новые центры развития формируются в Латинской Америке, Азии и Африке. Они все активнее отстаивают национальные интересы. Построенный на международном праве многополярный мир открывает возможности для борьбы с общими угрозами, которые не преодолеть без объединения потенциалов и усилий всех государств, подчеркивал глава государства.
Россия является лучшей страной в мире. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил президент России Владимир Путин. Глава государства заслушал доклад генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова. В ходе своего доклада он использовал фразу, которая привлекла внимание президента.