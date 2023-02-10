Fox News: американцы не захотели смотреть речь Байдена перед конгрессом

Выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом, которое прошло накануне, привлекло минимальное количество зрителей. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Телеканал ссылается на данные компании, проводящей изменения в медиасфере и утверждает, что выступление главы государство оказалось крайне непопулярным среди американцев. Оно немного не дотянуло до антирекорда двухлетней давности.
Согласно приведенным данным, речь Байдена смотрели 27,3 миллиона человек. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 38 миллионов. На данный момент антирекордом в США с 1993 года является речь Байдена перед конгрессом в апреле 2021 года, когда послушать главу государства изъявили желание всего лишь 26,9 миллиона американцев.