Fox News: американцы не захотели смотреть речь Байдена перед конгрессом

Согласно приведенным данным, речь Байдена смотрели 27,3 миллиона человек. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 38 миллионов. На данный момент антирекордом в США с 1993 года является речь Байдена перед конгрессом в апреле 2021 года, когда послушать главу государства изъявили желание всего лишь 26,9 миллиона американцев.