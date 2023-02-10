Врач Горенков посоветовал физиотерапию и дыхательные упражнения после гриппа

Ускорить восстановление после гриппа помогут витамины, лечебная физкультура (ЛФК) и ингаляции. Такой совет в интервью радио Sputnik дал доктор медицинских наук Роман Горенков.
На восстановление организма после гриппа может потребоваться три недели или месяц. Ускорить процесс помогут медицинские программы реабилитации, которые разработаны для переболевших COVID-19, отметил главный внештатный специалист подмосковного Минздрава по общей врачебной практике.
«Туда входят физиотерапия, различные ингаляции, дыхательные упражнения и ЛФК под руководством врача», — объяснил Горенков.
Ускорить восстановление организма поможет прием некоторых фитопрепаратов и витаминов. Физическую нагрузку перенесшему грипп следует увеличивать постепенно. Это положительно повлияет на процесс реабилитации, уточнил врач.