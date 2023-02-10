Flightradar заметил самолет-разведчик P-8A Poseidon у места взрыва на «Северных потоках»

Ресурс сохранил трек полета американского самолета-разведчика. По данным Flightradar24, P-8A Poseidon прибыл в район инцидента из Атлантики через час после взрыва. Он пролетел над Данией и приблизился к острову Борнхольм, после чего заправился в небе над Польшей от самолета КС-135R.