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Flightradar заметил самолет-разведчик P-8A Poseidon у места взрыва на «Северных потоках»

Политика
Flightradar заметил самолет-разведчик P-8A Poseidon у места взрыва на «Северных потоках»

Самолет-разведчик США P-8A Poseidon наблюдал за последствиями взрыва на «Северном потоке» утром 26 сентября. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Ресурс сохранил трек полета американского самолета-разведчика. По данным Flightradar24, P-8A Poseidon прибыл в район инцидента из Атлантики через час после взрыва. Он пролетел над Данией и приблизился к острову Борнхольм, после чего заправился в небе над Польшей от самолета КС-135R.

Затем Poseidon вернулся к острову и сделал полный круг над районом взрыва. Выполнив разворот направо и отойдя от места происшествия, самолет-разведчик снизился с 7,3 тыс. до 2,2 тыс. метров. В итоге Poseidon выключил транспондер и пропал с радара.
P-8A Poseidon теракты на северных потоках flightradar
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