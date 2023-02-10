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Депутат Останина предложила разрешить пользоваться маткапиталом для покупки автомобиля

Общество
Депутат Останина предложила разрешить пользоваться маткапиталом для покупки автомобиля

Некоторым семьям могут разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, произведенного на территории РФ. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.

Известно, что лица, получившие сертификат, родившие или усыновившие третьего ребенка, либо ребенка-инвалида, смогут направить средства маткапитала на покупку автомобиля. Транспортное средство должно быть произведено на территории РФ, обладать не более, чем восемью пассажирскими местами, а также не состоять на регистрационном учете.

В документе также уточняются моменты по продаже автомобиля, купленного с использованием маткапитала. Выставить такую машину на продажу можно будет только спустя три года.
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