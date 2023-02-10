Депутат Останина предложила разрешить пользоваться маткапиталом для покупки автомобиля

Некоторым семьям могут разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, произведенного на территории РФ. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
Известно, что лица, получившие сертификат, родившие или усыновившие третьего ребенка, либо ребенка-инвалида, смогут направить средства маткапитала на покупку автомобиля. Транспортное средство должно быть произведено на территории РФ, обладать не более, чем восемью пассажирскими местами, а также не состоять на регистрационном учете.
В документе также уточняются моменты по продаже автомобиля, купленного с использованием маткапитала. Выставить такую машину на продажу можно будет только спустя три года.