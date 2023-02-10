Депутат Останина предложила разрешить пользоваться маткапиталом для покупки автомобиля

Известно, что лица, получившие сертификат, родившие или усыновившие третьего ребенка, либо ребенка-инвалида, смогут направить средства маткапитала на покупку автомобиля. Транспортное средство должно быть произведено на территории РФ, обладать не более, чем восемью пассажирскими местами, а также не состоять на регистрационном учете.