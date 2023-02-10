Специалисты ГКУ «Организатор перевозок» рассказали о штрафах для физических и юридических лиц

Эксперты организовали круглый стол на тему «Административные штрафы для физических и юридических лиц». Они рассказали «Вечерней Москве» о деятельности транспортных ведомств и о том, как можно оплатить имеющиеся штрафы.
Заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева отметила, что ГКУ обладает полным комплексом полномочий. Это значит, что сотрудники имеют право возбуждать административные дела, а также назначать штрафы.
Если человек получил денежное взыскание, он может обжаловать его в течение десяти дней. В течение 60 дней штраф нужно оплатить. Каждый законопослушный гражданин может свободно оплатить его на портале госуслуг в срок до пяти дней.