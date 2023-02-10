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Случаи мародерства в Турции попадают на видео

Происшествия
Случаи мародерства в Турции попадают на видео

В социальных сетях появляется все больше видео с мародерами в Турции. На некоторых из них можно увидеть, как нарушителей ловят и наказывают.

О случаях грабежей сообщалось с первого дня, когда в Турции произошло землетрясение. Пока спасатели разбирали завалы, мародеры бесчинствовали, вынося с полок магазинов все: от компьютеров до бытовой химии. На преступления шли целыми семьями.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что режим ЧП в республике вводится, в том числе, и по причине мародерства. Глава МВД также подтвердил, что это явление, к сожалению, носит масштабный характер.
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