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Лондон намерен усилить совместную с Вашингтоном борьбу с обходом россиянами санкций

Политика
Лондон намерен усилить совместную с Вашингтоном борьбу с обходом россиянами санкций

Оказавшиеся под санкциями россияне используют «все более искусные» способы для обхода ограничений. Великобритания вместе с США хотят вместе помешать этому.

Британский министр безопасности Том Тугендхат приехал в Вашингтон на встречу с американскими властями. Он намерен поднять вопрос о борьбе с финансовыми операциями россиян по обходу санкций, сообщает Bloomberg.

Министр безопасности Великобритании планирует провести встречи с представителями Минюста США, ФБР и министерства внутренней безопасности. Также Тугендхат хочет обсудить с конгрессом улучшение сотрудничества в сфере борьбы с обходом ограничений.
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