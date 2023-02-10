Лондон намерен усилить совместную с Вашингтоном борьбу с обходом россиянами санкций

Оказавшиеся под санкциями россияне используют «все более искусные» способы для обхода ограничений. Великобритания вместе с США хотят вместе помешать этому.
Британский министр безопасности Том Тугендхат приехал в Вашингтон на встречу с американскими властями. Он намерен поднять вопрос о борьбе с финансовыми операциями россиян по обходу санкций, сообщает Bloomberg.
Министр безопасности Великобритании планирует провести встречи с представителями Минюста США, ФБР и министерства внутренней безопасности. Также Тугендхат хочет обсудить с конгрессом улучшение сотрудничества в сфере борьбы с обходом ограничений.