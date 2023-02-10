TMZ: родственники Бритни Спирс боятся ее скорой смерти

Близкие американской певицы Бритни Спирс опасаются за ее жизнь. По их мнению, поп-дива может скоро умереть, пишет портал TMZ.
Беспокойство вызывает ее поведение, которое граничит с сумасшествием. По словам близких, звезде прописаны разные лекарства, употреблять которые она должна обязательно. Однако певица употребляет некие препараты, «возбуждающие ее», игнорируя прием лекарств, необходимых, чтобы стабилизировать состояние. Родственники боятся, что это все плохо кончится.
Из-за этого Спирс постоянно ведет себя неадекватно. В последнее время в Сети все чаще появляются кадры, на которых певица ведет себя как настоящая сумасшедшая.