Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

TMZ: родственники Бритни Спирс боятся ее скорой смерти

Шоу-бизнес
TMZ: родственники Бритни Спирс боятся ее скорой смерти

Близкие американской певицы Бритни Спирс опасаются за ее жизнь. По их мнению, поп-дива может скоро умереть, пишет портал TMZ.

Беспокойство вызывает ее поведение, которое граничит с сумасшествием. По словам близких, звезде прописаны разные лекарства, употреблять которые она должна обязательно. Однако певица употребляет некие препараты, «возбуждающие ее», игнорируя прием лекарств, необходимых, чтобы стабилизировать состояние. Родственники боятся, что это все плохо кончится.

Из-за этого Спирс постоянно ведет себя неадекватно. В последнее время в Сети все чаще появляются кадры, на которых певица ведет себя как настоящая сумасшедшая.
психическое здоровье поп-звезда бритни спирс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду