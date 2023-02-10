Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Журналист Херш отказался от предложения выступить в Госдуме РФ

Политика
Журналист Херш отказался от предложения выступить в Госдуме РФ

Автор нашумевшей публикации о причастности Вашингтона к терактам на «Северных потоках» Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме РФ. Журналист сказал РИА Новости, что не занимается политикой.

Выступить Хершу предложил депутат Султан Хамзаев. Однако журналист отметил, что занимается историями, а не политикой.

Напомним, лауреат Пулитцеровской премии на днях опубликовал расследование, в котором заявил о причастности США к терактам на «Северных потоках». По его версии, взрывчатку на нитки газопровода заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО Baltops. Спустя три месяца ее активировали норвежцы.
Херш северный поток госдума рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду