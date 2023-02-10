Журналист Херш отказался от предложения выступить в Госдуме РФ

Напомним, лауреат Пулитцеровской премии на днях опубликовал расследование, в котором заявил о причастности США к терактам на «Северных потоках». По его версии, взрывчатку на нитки газопровода заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО Baltops. Спустя три месяца ее активировали норвежцы.