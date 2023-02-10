Журналист Херш отказался от предложения выступить в Госдуме РФ

Автор нашумевшей публикации о причастности Вашингтона к терактам на «Северных потоках» Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме РФ. Журналист сказал РИА Новости, что не занимается политикой.
Выступить Хершу предложил депутат Султан Хамзаев. Однако журналист отметил, что занимается историями, а не политикой.
Напомним, лауреат Пулитцеровской премии на днях опубликовал расследование, в котором заявил о причастности США к терактам на «Северных потоках». По его версии, взрывчатку на нитки газопровода заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО Baltops. Спустя три месяца ее активировали норвежцы.