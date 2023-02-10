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Лавров заявил о стойкости России в условиях гибридной войны

Политика
Лавров заявил о стойкости России в условиях гибридной войны

В условиях гибридной войны со стороны Вашингтона и его союзников Россия сможет выстоять. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

День дипломатического работника на фоне развязанной американцами и их союзниками гибридной войны против России отмечается в 2023 году. По словам Лаврова, нет никаких сомнений в том, что Москва сможет преодолеть эти испытания.

Глава МИД добавил, что русофобия напрямую затронула дипломатов, большинство из которых работают в экстремальных условиях. Он заверил, что Россия будет прикладывать все усилия, чтобы защитить национальные интересы и сформировать благоприятную среду для внутреннего развития стран.

Ранее Лавров назвал главу евродипломатии Жозепа Борреля расистом за его слова про Мали. Глава МИД РФ призвал западных политиков быть скромнее, передает «Царьград».
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