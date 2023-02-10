Землетрясение в Турции унесло жизни 17 674 человек

В результате землетрясения в Турции погибло уже 17 674 человека, более 72 тысяч человек ранены. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.
На брифинге в провинции Кахраманмараш он сообщил, что за последние сутки спасатели извлекли из-под завалов 121 человека. Все они живы. На данный момент более 29 тысяч спасателей ведут поисково-спасательные работы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в понедельник, 6 февраля. Оно стало крупнейшим с 1939 года. Подземные толчки ощущались в центральной части республики даже в последующие дни. Природный катаклизм также затронул Сирию, где по последним данным погибло до полутора тысяч человек.