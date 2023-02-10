Землетрясение в Турции унесло жизни 17 674 человек

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в понедельник, 6 февраля. Оно стало крупнейшим с 1939 года. Подземные толчки ощущались в центральной части республики даже в последующие дни. Природный катаклизм также затронул Сирию, где по последним данным погибло до полутора тысяч человек.