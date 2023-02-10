Amazon приступил к съемкам сериала про нуарного Человека-паука

Американская компания Amazon снимет сериал про нуарного Человека-паука. Эту информацию подтвердил портал Variety со ссылкой на достоверный источник.
Известно, что студия уже приступила к съемкам сериала, однако даже название проекта остается загадкой. Действие кинокомикса развернется в мрачном Нью-Йорке 1930-х годов и представит собой альтернативную вселенную той, что показывают в фильмах Marvel. Есть информация, что главным героем будет не каноничный Питер Паркер.
Автором сценария и продюсером выступил Орен Узил, который работал над фильмом «Мортал Комбат». Также подтверждено участие в проекте Фила Лорда и Кристофера Миллера, авторов «Человека-паука: Через вселенные».