Евросоюз не нашел 86% замороженных активов ЦБ РФ

Юридическая служба Евросоюза подтвердила, что не знает, где фактически находятся 86% «замороженных» активов Центробанка России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Всего в ЕС заморожены активы ЦБ РФ на 258 млрд долларов. В настоящее время установлено местонахождение лишь 36,4 млрд долларов из этой суммы, следует из документа, который подготовили для лидеров Евросоюза к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что в ходе саммита 9-10 февраля европейские лидеры планируют обсудить ужесточение санкций в отношении России и использование замороженных активов РФ. Их предлагают инвестировать и в дальнейшем потратить на восстановление Украины.