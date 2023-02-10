Евросоюз не нашел 86% замороженных активов ЦБ РФ

Всего в ЕС заморожены активы ЦБ РФ на 258 млрд долларов. В настоящее время установлено местонахождение лишь 36,4 млрд долларов из этой суммы, следует из документа, который подготовили для лидеров Евросоюза к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского.