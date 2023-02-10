Сенатор Майк Ли допустил причастность США к диверсии на «Северных потоках»

В случае совершения американскими властями диверсии без согласования с конгрессом, есть повод для беспокойства. Об этом сообщил в своем Twitter сенатор от штата Юта Майк Ли.
Политик признался, что не может быстро исключить предположение, что Вашингтон устроил теракт на «Северном потоке», и этот факт его сильно беспокоит. По его словам, никто из его коллег-сенаторов не был проинформирован об этом. Если США действительно подорвали трубопроводы, у Вашингтона будут большие проблемы.
Тем временем прокуратура и МИД Швеции не комментируют расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках». В нем говорилось, что американские водолазы летом 2022 года установили взрывчатку на трубопроводах.