Госдеп назвал полной чепухой сообщение о причастности США к терактам на «Северных потоках»

Лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование взрывов на газопроводах. По его данным, американские водолазы установили взрывчатку под «Северные потоки» во время учений НАТО Baltops. Через три месяца ее активировали норвежцы.