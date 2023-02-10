Госдеп назвал полной чепухой сообщение о причастности США к терактам на «Северных потоках»

Отрицание Вашингтоном причастности к терактам на «Северных потоках» заслуживает доверия. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
«Я абсолютно так считаю», – сказал Прайс в ответ на вопрос, нужно ли доверять отрицанию руководства США.
Официальный представитель госдепа назвал полной чепухой сообщение о причастности Вашингтона к терактам. Задавшему вопрос журналисту Прайс заявил, что «лучше бы пропаганде не циркулировать в пресс-зале».
Лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование взрывов на газопроводах. По его данным, американские водолазы установили взрывчатку под «Северные потоки» во время учений НАТО Baltops. Через три месяца ее активировали норвежцы.
Теракты сразу на двух газопроводах в Европу произошли 26 сентября прошлого года. Швеция, Дания и Германия не исключают целенаправленную диверсию.