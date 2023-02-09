Парламентарии на распутье: запретить отдых за границей или отказаться добровольно

Полярные мнения — так можно охарактеризовать итоги нового дня опроса журналистами РИА ФАН депутатов Государственной думы. Вопрос один, как они относятся к инициативе предпринимателя Евгения Пригожина запретить отдых за рубежом для госслужащих.
Итог: больше 200 избранников ответили, что уверены в сознательности коллег, другие обеими руками за, и только малая часть не видит ничего зазорного в заграничном отдыхе.
Вместе с народом
Работа требует непрерывного личного участия, нельзя бросать избирателя.
«Тут и нечего обсуждать вовсе. Я двумя руками согласен за данную инициативу. Сейчас не до отдыха. Тем более — за границей. Когда случается такая беда, мы должны быть там, где находятся наши избиратели, чтобы максимально помогать им, поддерживать их», — говорит депутат Сергей Коткин.
Неэтичным считает отдых во время специальной военной операции и депутат Мария Бутина.
«Сейчас не время для отдыха. Я не считаю, что отдыхать вообще сейчас этично. У меня нет отпусков, выходных, праздничных дней», — рассказала депутат.
Необходимо отдавать себе отчет, считает депутат Петр Амосов, рекомендация не покидать страну на время СВО непустой звук.
«Сказали «нет», значит, нет», — добавил депутат.
Считает такой запрет верным и депутат Нурбаганд Нурбагандов, тем более что для отдыха есть все необходимое и дома.
«Правильно предупреждают депутатов. Очень правильно. Страна проводит СВО. Часть из избирателей сейчас в зоне СВО: в холоде, под пулями, рискуют жизнью за будущее страны, в том числе и за будущее их детей. Отдыхать можно и дома. У нас страна большая», — рассказал Нурбагандов.
Парламентарии должны подумать и о своей безопасности считает Джамаладин Гасанов.
«С момента начала СВО всем парламентариям и чиновникам рекомендовали не покидать страну. Тем более — на отдых. Это делается в целях безопасности нас самих. Кроме этого, есть причины, по которым люди вынуждены ехать за границу: болезнь, командировки. В этом случае мы должны ставить в известность высшее руководство», — сказал Гасанов.
Имеют право
Депутат Сергей Боярский считает, что депутаты должны пользоваться равными правами с простыми гражданами. Хотя и предпочитает отдых дома.
«Чем, отличается депутат от простого человека?
Ничем. Имеет право на отдых за границей.
Я отдыхаю в России.»
Корреспонденты РИА ФАН продолжат опрос народных избранников относительно допустимости заграничного отдыха.