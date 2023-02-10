«Страна»: в украинской армии можно откупиться от передовой

На Украине можно откупиться от отправки на передовую, а в войсках процветает вымогательство. Об этом сообщило издание «Страна».
Издание опубликовало материал, в котором разбираются случаи вымогательства в украинской армии. Сами военные рассказали журналистам, что с похоронных выплат родственникам погибших бойцов снимают некоторую часть в качестве «дани».
Кроме того, заплатив 10-15 тысяч гривен, можно избежать отправки на передовую. А за скромную сумму в сто тысяч гривен можно числиться на передовой, а служить на второй или третьей линии фронта.
Также военнослужащие украинской армии постоянно жалуются на задержки по выплатам. Командование оправдывается бюрократическими проволочками и за определенную сумму предлагает ускорить получение средств.