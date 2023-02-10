Российские спасатели круглосуточно работают на тяжелых участках в Турции

Спасатели и психологи МЧС России в Турции работают круглосуточно и на самых сложных участках. Об этом сообщил советник главы ведомства Даниил Мартынов в интервью местному телеканалу Ulusal.
После мощного землетрясения российские спасатели прибыли одни из первых. По поручению президента России Владимира Путина была собрана аэромобильная группировка, состоящая из спасателей международного класса.
«Все наши службы работают круглосуточно, то есть мы не останавливаемся ни на минуту и постоянно работаем на самых сложных участках», — сообщил советник главы МЧС РФ.
Представитель ведомства указал, что российские спасатели работают во взаимодействии с турецкими коллегами. В задачи группировки МЧС входит оказание максимальной помощи турецкому народу, подчеркнул он.