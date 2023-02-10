Путин: Россия помнит о подвигах летчиков в годы Великой Отечественной войны

Россия гордится историей гражданской авиации и помнит о подвигах ее летчиков в период Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград авиаотрасли.
Мероприятие проходило в Государственном Кремлевском дворце. Российский лидер на встрече отметил, что благодаря талантам отечественных конструкторов была создана линейка техники, на которой были установлены многие рекорды.
Путин отметил, что у россиян сохраняется память о подвиге летчиков, которые спасли экипаж «Челюскина» в 1934 году. Также они помнят о первом беспосадочном перелете через Северный полюс экипажа Чкалова.
Президент РФ напомнил о героизме летчиков в годы ВОВ. Они снабжали боеприпасами, продовольствием и медикаментами осажденный Ленинград, защитников Сталинграда и Севастополя. В 1945 году они доставили во Внуково акт о капитуляции фашистской Германии.